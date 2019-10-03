وطن النهار

في محاولة لإعادة اكتشاف الوطن ومفهوم المواطنة تبارى 13 مصورا من الكويت ودول الخليج والمملكة المتحدة في طرح تعريف له بعدسات كاميراتهم وذلك في افتتاح معرض (المكان الذي ادعوه وطني) الذي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. واستخدم المشاركون في المعرض الذي انطلق أمس الأول الثلاثاء في مركز «الأمريكاني الثقافي» بحضور الامين العام لـ«الوطني للثقافة» كامل العبدالجليل وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت التصوير الفوتوغرافي كأداة لاستكشاف مفهوم الوطن.

واعتمد المصورون في اعمالهم المطروحة بالمعرض المقام ضمن احتفالات الذكرى الـ120 على تأسيس العلاقات الكويتية - البريطانية ويستمر حتى 21 اكتوبر الحالي على ثلاثة محاور هي المكان والثقافة وقيم المواطنة لاسيما الضيافة والتسامح والمسؤولية الاجتماعية.

