وطن النهار

اشاد سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح أول من أمس الثلاثاء بمستوى التعاون العسكري بين الكويت وايطاليا والممتد منذ فترة طويلة خاصة في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الجوية العسكرية. وقالت سفارة الكويت في ايطاليا في بيان لـ«كونا» ان ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عزام الصباح مع رئيس أركان القوات المسلحة الايطالية انتسو فيتشاريللي والذي تناول التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجال العسكري والدفاعي. ووفق البيان ثمن الشيخ عزام الصباح ما تقدمه إيطاليا من تعاون ومساهمة فاعلة لاعداد كوادر القوة الجوية الكويتية، خاصة في مجال الهندسة العسكري تحقيقا لهدف توطين التقنية والتصنيع العسكري. واكد بهذه المناسبة الاهمية الخاصة التي توليها الكويت الى «توطين التقنية والتصنيع العسكري الايطالي في الكويت».

