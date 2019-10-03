وطن النهار

جدد محافظ الأحدمي الشيخ فواز الخالد تأكيده على الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به القطاع التربوي في المحافظة ممثلا في منطقة الاحمدي التعليمية وفرع جمعية المعلمين بالمحافظة، منوها الى التعاون القائم بين المحافظة والجهتين في مختلف المناسبات.

جاء ذلك خلال استقباله وفد جمعية المعلمين ممثلا في نائب مدير فرع محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، محمد العازمي ومسؤول الانشطة د. هادي الدوسري، حيث شدد الخالد على أهمية التكامل وتضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف قطاعات العمل والانتاج في البلاد وفي مقدمتها المجال التربوي والتعليمي.

