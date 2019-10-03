وطن النهار

قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان بزيارة دورية لمشاريع مدينة المطلاع السكنية أمس يرافقه نائب المدير العام لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل - للوقوف على سير العمل بهذه المشاريع وتذليل اي معوقات تحول دون الانتهاء من انجازها في المواعيد المحددة.

وتفقد الوقيان سير العمل في العقد الأول المتضمن اعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية والذي يسير بصورة جيدة ومعدلات التنفيذ متقدمة عن البرنامج الزمني المعتمد.

كما تفقد الوقيــان بصورة خاصـــــة العقود الثــــلاثة لتنفيــــذ اعمــــال الطرق وشبكــــــات البنية التحتية لـ(28288) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية، حيث تبين ان سير العمل في العقد الثاني والخاص بتنفيذ اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بالضواحي الثمان (N5 N12) قد بدأ بالتحسن وزادت معدلات الانجاز فيه نتيجة قيام الشركة بالبدء في تنفيذ التعهدات الخطية التي التزمت بها الشركة بجمهورية الصين الشعبية من خلال رئيسها التنفيذي حيث تمت زيادة معدلات توريد المعدات والعمالة والمواد والاسفلت للمشروع، كما تمت زيادة اعداد مقاولي الباطن ومصانع الاسفلت المشاركة في تنفيذ الأعمال. وقد حث المدير العام مقاول العقد الثاني بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها زيادة معدلات الانجاز الشهرية ضماناً لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتقليص مدة التأخير والمؤسسة لن تتوان في اتخاذ جميع الاجراءات الواردة في مستندات العقد في حالة اي تهاون او تقصير من قبل المقاول في الوفاء بتعهداته والتزاماته المنصوص عليها في شروط العقد. كما تفقد الوقيان سير العمل في (4) عقود لتنفيذ عدد (4) محطات كهرباء رئيسية جهد (400 ك.ف) التي يسير تنفيذ الأعمال فيها بصورة جيدة وبمعدلات متقدمة عن الواردة ببرامجها الزمنية. وكذلك سير العمل في (3) عقود اخرى لتنفيذ (24) محطة تحويل رئيسية (132/11 ك. ف) وقد تبين ان الأعمال تسير بصورة جيدة ومتقدمة عن البرامج الزمنية المعتمدة لتنفيذ تلك المحطات، وتضمنت الجولة ايضا تفقد سير العمل في (3) عقود لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك. ف) وهي الآن في المرحلة التحضيرية.

