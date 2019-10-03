وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة م. عبدالمحسن خالد العنزي عن 23 اتفاقية ومشروعا مستقبليا ضمن خطة عمل القطاع الرامية الى ادارة منظومة الصرف الصحي في البلاد واعداد الدراسات الفنية والمساعدة التقنية لتطوير المرافق وتنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بتجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين اداء محطات نقل وجمع ومعالجة المياه وتوزيعها على الجهات المستفيدة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وتحسين قدرتها لتلبية احتياجات ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني والزيادة المطردة في اعداد السكان. وقال العنزي في تصريح صحافي امس ان المشاريع المستقبلية المدرجة على خطة القطاع في مراحل مختلفة من الاعداد والتجهيز والتصميم تمهيدا لطرحها من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومراجعتها من خلال الجهات الرقابية والبدء في تنفيذها وفقا للأولويات وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري التي تولي اهتماما كبيرا في جميع مشاريع الوزارة لاسيما مشاريع الهندسة الصحية باعتبارها احد محاور التنمية التي تسهم بدورها في تحقيق رؤية الكويت 2035. وذكر العنزي ان من بين المشاريع المستقبلية التي تهدف الى توفير بنية تحتية صحية مستدامة والتزاما بقانون البيئة رقم 2014/42 مشروع اتفاقية دراسة وتصميم وانشاء الانفاق العميقة اضافة الى مشروع انشاء شبكة خزانات المياه المعالجة المرحلة D1 ودراسة وتصميم توسعة محطة تنقية كبد ومحطة تنقية جنوب المطلاع واتفاقية تنفيذ خطوط رئيسية للصرف الصحي في مناطق متفرقة وانشاء محطة ضخ في منطقة الشدادية والخطوط الجاذبية والضخ المرتبط بها.

وتابع العنزي ان خطة المشاريع المستقبلية للقطاع تتضمن عددا من مشاريع احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية لمنطقة الجهراء (تيماء -النسيم -جنوب العيون- الواحة -النعيم - الجهراء- القصر -العيون- سليل الجهراء) واتفاقية استشارية للاشراف على اعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي الشامية والشويخ ومشروع اخر لتنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة قرطبة المرحلة 11 ومشروع لتحسين البنية التحتية في اليرموك المرحلة 11 ومشروع مماثل في منطقة السرة المرحلة 11.

وأوضح العنزي انه من بين المشاريع المهمة والملحة المدرجة ضمن المشاريع المستقبلية للقطاع الخدمات الاستشارية لمشروع انشاء محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والاتفاقية الاستشارية لادارة برامج ومشاريع قطاع الهندسة الصحية.

وأشار العنزي الى ان المشاريع المستقبلية للقطاع تسهم بدورها تطوير اعمال المحطات القائمة منها تشغيل وصيانة المضخات الرئيسة (كبد-الوفرة-dmc) والخطوط الرئيسة وشبكات الري للمياه المعالجة وخدمات ومشروع تشغيل المباني بالعارضية وادارة وتشغيل محطة الرقعي وادارة وتوريد وتركيب وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق مختلفة وتطوير وتشغيل محطة ضخ الجهراء والمشاريع المستقبلية للقطاع قيد الدراسة ومنها انشاء شبكة خزانات المياه المعالجة -المرحلة c2 والمرحلة d2.

وأشاد العنزي بجميع العاملين في القطاع لاسيما الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين واداريين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المرجوة والمنوط بها القطاع إذ يؤكدون اليوم تلو الآخر قدرتهم على تحمل المسؤولية لتحقيق التنمية المنشودة داخل القطاع الذي يعد ركيزة اساسية من ركائز رؤية الكويت 2035.

