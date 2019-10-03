وطن النهار

التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في مكتبه رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 احمد اسماعيل بهبهاني.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول معرض الكويت للطيران الذي سيقام خلال الفترة من 15 الى 18 يناير المقبل في مطار الكويت الدولي. واشاد المهدي بهذا الحدث العالمي الذي يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت عالميا، مشيرا إلى ان اقامة المعرض يؤكد قدرة الدولة على استقبال الفعاليات العالمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معرض الكويت للطيران 2020 سيسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد ورؤية الكويت 2035.

