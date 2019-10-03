وطن النهار

نظمت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، صباح امس بفندق كراون بلازا احتفالا بمناسبة يوم العمل التطوعي الثالث تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وبحضور عدد من قياديي الوزارة ومديري مراكز خدمة المواطن في المحافظات وادارات الادارة العامة للمرور وبمشاركة شخصيات فاعلة وناشطة في المجتمع الى جانب مجموعة من الفرق التطوعية لتنفيذ فعاليات يوم العمل التطوعي لخدمة كبار السن وانجاز معاملاتهم المختلفة ومساعدة الجهاز التنفيذي في تلك المراكز.

في هذه المناسبة، اعرب رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي، عن شكره وتقديره لقياديي ورجالات الداخلية على حضورهم الكريم الذي يؤكد حرصهم على مشاركتنا واهتمامهم في دعمنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مراکز خدمة المواطن المختلفة في وزارة الداخلية.

وقال «يسرني ان التقي معكم في هذا الحفل بحضور هذا الجمع المبارك الكريم، بمناسبة الاحتفال بذكرى عزيزة على قلوبنا تتمثل بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين، هذا اليوم الذي تم تحديده من هيئة الأمم المتحدة ليكون يوما عالميا تحتفي به جميع دول العالم بالمسنين تعزيزا لمكانتهم وتدعيما لدورهم في المجتمع. واضاف: «كما تتشرف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين الاعلان عن بدء فعاليات يوم العمل التطوعي الثالث، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وبمشاركة اثني عشرة مجموعة تطوعية، بلغ عدد اعضائها المئة والعشرين متطوعا ومتطوعة، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والاجتماعية والخدمية، سيعملون على رعاية وخدمة وتأهيل المسنين وذلك تشجيعا لهم على العمل التطوعي.

وتابع: «يسعدني وأنا اسهم بدعم عمل زملائي وابنائي ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والأمني والخدمي والانساني والتطوعي في الكويت الحبيبة».

واضاف: «اتقدم بتحية اعزاز واكبار الى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، والى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ما يولونه من رعاية متميزة لجميع القضايا المجتمعية والأمنية في دولتنا الحبيبة».

من جانبه، قال ممثل وكيل وزارة الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي: «نحتفل اليوم بمناسبة كريمة لآبائنا وأمهاتنا نتذكر فيها كفاحهم وعملهم المتواصل عرفانا بجميل عطائهم وتضحياتهم منطلقين من مبادئ ديننا الحنيف فلهم منا كل الشكر والعرفان على عطائهم الموصول وفضلهم المحفوظ في ذاكرتنا.

واضاف معرفي: «لقد اولت وزارة الداخلية اهتماما خاصا بهذا الجيل المعطاء وأدرجت في جميع خطط واستراتيجيات الوزارة وذلك ترجمة لأهدافها وتنفيذا لسياساتها في العناية والرعاية الكاملة لكبار السن وقضاء حاجياتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات وزارة الداخلية».

بدوره، القى كلمة الفرق التطوعية بدر الفضلي، الذي اكد فيها تجسيد هذه الفعالية احدى صور الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني في خدمة كبار السن، مشيرا الى ان هذه الشراكة عكست مدى اهتمام الكويت بدعم وخدمة المسنين.

