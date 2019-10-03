وطن النهار

اعلن رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي ان الانتهاء من المخطط الهيكلي لـ 2040 سيكون في يونيو 2020 القادم قائلا استعرضنا المناطق الحضرية والمدن السكانية ومدينة الحرير مؤكدا عدم وجود تصور كامل للمنطقة الشمالية لادخالها في المخطط ومشيرا الى انه تم تدميع الاحتياجات الخاصة بكل الدوائر الحكومية لضمها للمخطط باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة صباح امس يفترض اننا نكون قد أنهينا انجاز المخطط الهيكلي منذ عام مضى لكن تصورات المنطقة الشمالية (الحرير) غير مكتملة ولا تصورات الجهات المعنية عن الاراضي النفطية كاملة ولذا نحن لانتظار كل تلك الجهات المتأخرة حتى يتم انشاء مدن ذكية تتوافق مع رؤى المجتمع الدولي الاقتصادية حيث ان موقع الكويت الجغرافي يجعلها من افضل الدولة الرابطة اسيا بالوطن العربي الافريقي اضافة الى الانتهاء من بناء ميناء مبارك.

