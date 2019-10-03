loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بورسلي: إنجاز مخطط 2040 يونيو المقبل


اعلن رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي ان الانتهاء من المخطط الهيكلي لـ 2040 سيكون في يونيو 2020 القادم قائلا استعرضنا المناطق الحضرية والمدن السكانية ومدينة الحرير مؤكدا عدم وجود تصور كامل للمنطقة الشمالية لادخالها في المخطط ومشيرا الى انه تم تدميع الاحتياجات الخاصة بكل الدوائر الحكومية لضمها للمخطط باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة صباح امس يفترض اننا نكون قد أنهينا انجاز المخطط الهيكلي منذ عام مضى لكن تصورات المنطقة الشمالية (الحرير) غير مكتملة ولا تصورات الجهات المعنية عن الاراضي النفطية كاملة ولذا نحن لانتظار كل تلك الجهات المتأخرة حتى يتم انشاء مدن ذكية تتوافق مع رؤى المجتمع الدولي الاقتصادية حيث ان موقع الكويت الجغرافي يجعلها من افضل الدولة الرابطة اسيا بالوطن العربي الافريقي اضافة الى الانتهاء من بناء ميناء مبارك.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة