وطن النهار

وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي على كتاب مؤسسة الموانئ بشأن اضافة أنشطة تجارية لمبنى المجمع الاداري ضمن ميناء الشويخ، كما وافقت على استحداث مبنى مواقف سيارات وفصول دراسية مكون من أرضي وستة أدوار وسطح سفلي وعلوي ضمن حدود الجامعة بمنطقة الخالدية. وقال رئيس اللجنة د. حسن كمال إن اللجنة أبقت على الجدول مشروع تطوير المدينة الترفيهية لحين دعوة عدد من الجهات، كما أبقت على الجدول الغاء تخصيص المواقع غير المحافظة عليها وغير المستعملة في جزيرة فيلكا. وأشار الى أن اللجنة وافقت على عمل حاجز حديدي لحماية رواد ممشى العديلية المطل على الدائري الرابع، فيما أجلت توسعة مواقف سيارات مسجد السدحان قطعة «7» في منطقة الفيحاء، فيما أبقت على الجدول طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد في منطقة الدوحة قطعة «3»، فيما أجلت عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم «6» شارع 60، كما أجلت زيادة نسبة البناء متعددة الطوابق في مواقف برج التحرير.

واكد كمال أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 2?3000 م «ثلاثة آلاف متر تقريبا» من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال في منطقة الدعية قطعة رقم «2» لتخصيصها كمحطة تحويل رئيسة.

