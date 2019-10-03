وطن النهار

اطلع المجلس البلدي على العرض المرئي المقدم من الجهاز التنفيذي في البلدية للمخطط الهيكلي الرابع 2040 والشامل للرؤى السكنية والمباني وطرق النقل والمرتبط بخطة التنمية وقال عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الشكاوى والعرائض مشعل الحمضان عقب اجتماع لجنة المخطط الهيكلي امس اتفقنا مع الجهاز على عقد اجتماعات في اللجان المختصة لاستعراض تفاصيل المخطط الهيكلي بصورة اعمق لوضع التعديلات المرعية ولتفادي اي تغييرات تطرأ عليه كما حصل في المخطط 2030 حيث تم تغيير 60 % منه.

وأضاف: كان من المفترض صدور المخطط الجديد الرابع في هذا العام لكنه تأخر حتى اقرار مخطط مدينة الحرير حتى لا يكون لاحقا ونضطر الى التعديلات الملحقة وبالتالي سنواجه تعطيلا جديدا مشيرا الى اتنظار المجلس البلدي التصور الشامل لتلك المدينة لرسم خطة التنمية 2040 واستعد تعويق المدينة للمخطط الجديد مؤكدا ان 90% من المخطط منتهى منه وسيظهر في ابريل 2020 شاملا سكك الحديد والمواصلات ومنوها الى امكانية ادخال خطة انشاء مطار جديد في مدينة الحرير ونقل جميع الموانىء الى ميناء مبارك.

وبخصوص مشروع المدينة الترفيهية اكد الحمضان استعراضه للوقوف على اخر مستجداته خاصة انه سيكون برعاية اميرية حيث ستنشأ مدينة ترفيهية جديدة على مليونين و 600 الف م2 مشيرا لاهتمام المجلس البلدي لانجاز مشروع المدينة الترفيهية الجديد حيث يستعجل البلدي جميع الاواق والمخططات الخاصة به لمناقشتها في الجلسة المقبلة لاعطاء الموافقات الرسمية.

وقال سينتقل تخصيص ملكية ارض المدينة الترفيهية من عهدة المشروعات السياحية الى الديوان الاميري حيث ستؤهل احدى الشركات التي تتنافس على المشروع عبر مزايدات معينة لبناء مدينة ترفيهية بحلة جديدة حتى لا تبقى مجرد حلم مشيرا الى ان المخطط الذي ظهر في مواقع السوشل ميديا عن المدينة الترفيهية ماهو الا مخططات قديمة وانما الجديدة فستكون عبر المستثمر الجديد الذي سيضع خطة شاملة للمدينة الترفيهية الجديدة.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ان نسبة الانجاز في المخطط الهيكلي الثالث لم تتجاوز 40% وهو ما لا نريده للمخطط الهيكلي الرابع للدولة معتبرا على التعاون الشامل مع الجهات المعينة في الدولة معبرا ان استعراض المخطط الهيكلي الرابع لا يليق بحهاز كبير كالبلدية ولا بالطموحات المرموقة ولا رؤية الكويت 2040 فهو شمولي غير واضح وبلا تفاصيل.

وضرب مثلا بالمترو الذي لا يدري حد من اين يبدأ واين ينتهي ولا المناطق السكنية الجديدة ولا حتى استعمالات الاراضي قائلا نحن مجلس بلدي له مكانته القانونية ولسنا اصحاب ختم بريدي مؤكدا التعاون التام مع الجهاز التنفذي لانجاز المخطط الهيكلي الجديد.

