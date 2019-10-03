وطن النهار

أكد وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي أن «الأوقاف» هي وزارة الأمن الاجتماعي ما أضاف لها واجبات عظيمة وأعباء تقتضي الاجتهاد نحو خدمة المجتمع ايماناً بدورها المجتمعي المهم وقال في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير فهد الشعلة في حفل افتتاح الحاضنات والورش الحرفية في المؤسسات الاصلاحية الذي أقيم صباح امس في منطقة الصليبية: ان افتتاح الحاضنات والورش الحرفية في المؤسسات الاصلاحية يعد إحدى ثمرات التعاون ونتاج الشراكة العميقة بين مؤسسات ووزارات الدولة الرسمية والتي حملت على عاتقها العناية والاهتمام باصلاح الفرد والذي يعد أحد ركائز وأعمدة الأسرة الكويتية.

وأوضح: ان هدفنا بناء الانسان واعادة تأهيله وتقويمه ليصبح فرداً صالحاً في المجتمع انما هو تجسيد لحرص الدولة على حماية أبنائها ورعايتهم وهم في أسوأ الظروف، فقد تنوعت الورش لتشمل العديد من المهارات اليدوية والفنية وفق منهج تدريبي حرفي، ما يسهم في اعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة، كما زودت الوزارة هذه الحاضنات بالمواد الأولية والأجهزة والمعدات وبالمدربين الأكفاء بمختلف التخصصات لضمان بدء العمل بها على أكمل وجه. من جانبه قال مدير الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية في وزارة الداخلية اللواء ناصر المعيلي: ان هذا المكان كان مخصصاً لتنفيذ العقوبات المقيدة للحريات، وبفضل الله ثم الجهود المشتركة أصبح مؤسسة اصلاحية مشيراً الى أنه قبل سنوات عدة، كان يطلق على هذا المكان المؤسسات العقابية، واليوم بفضل الله أصبح اسمه المؤسسات الاصلاحية. وأردف قائلاً: ان المؤسسة الاصلاحية همها الأول اصلاح الفرد والمذنبين لضمان عودتهم الى المجتمع كأفراد صالحين نافعين يخدمون مجتمعهم، وتنفيذاً للسياسية الاصلاحية التي تنتهجها القيادة العليا في وزارة الداخلية، وقد اجتمعنا اليوم لافتتاح مشروع الحاضنات والورش الحرفية للمؤسسات الاصلاحية الني كانت في الماضي القريب مجرد حلم يراودنا كمنتسبين لوزارة الداخلية وبات اليوم واقعاً نعيشه.

