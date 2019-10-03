وطن النهار

أعلن معهد الكويت للابحاث العلمية أمس الاربعاء حصول مركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد على براءة اختراع تتعلق بطريقة فيزيائية جديدة لتبخير الـ «ستانليس ستيل» واستخدامها كطلاء للاسطح المعدنية.

وقال المعهد في بيان صحافي ان هذا الاختراع الجديد الذي حصل عليه المركز من المكتب الاميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزراة التجارة الاميركية يشمل كيفية استخدام ال(ستانليس ستيل) في طلاء الأسطح المعدنية مما يجعلها مقاومة للصدأ بمختلف درجاته.

ونقل البيان عن الباحث العلمي بالمعهد المهندس ناصر الصايغ قوله ان الطريقة الفيزيائية المكتشفة حديثا تختلف عما سبق من الطرق العلمية المتعارف عليها في تكوين هذا النوع من الطلاء والتي تعتمد على الاذابة او الالتحام البلاستيكي للمادة المكونة للطلاء على الاسطح المعدنية المستهدفة.

وأوضح الصايغ ان هذه الطريقة «مبنية على تبخير مزيج مكون من عناصر الـ«ستانليس ستيل» ومن ثم تكوين الطلاء نتيجة لعملية التكثيف المصاحبة لتلامس البخار المعدني مع السطح المراد طليه وعلى الرغم من بساطة الوصف الا ان نجاح المنتج النهائي يعتمد على درجة تسخين المزيج وسرعة تدفق البخار المعدني ومستوى الضغط المحيط بعملية الطلاء».

