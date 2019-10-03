وطن النهار

قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة فادية السعد: بقلوب يغمرها الحب والوفاء يتطلع الشعب الكويتي بكل مودة وسعادة للعودة الميمونة لصاحب السمو أمير البلاد «القائد الإنساني» الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة الأميركية سالما غانما إلى وطنه وشعبه بعد تماثله للشفاء بحمدالله.

واضافت قائلة: وبهذه المناسبة المباركة نجدد الولاء والوفاء لسمو الأمير، معربين عن فرحتنا بعودته معافي متعهدين وملتزمين بالسير على نهجه ومستلهمين الحكمة من مسيرته ورؤيته الثاقبة.

وعبرت في كلمتها خلال المؤتمر الصحافي لافتتاح الحملة التوعوية بسرطان الثدي التي اقيمت مساء اول من امس في مقر الجمعية عن خالص اعتزازي وتقديري بحضوركم واهتمامكم وتأكيد التزامي، متداركة وقناعتي التامة بخطى رائدة العمل الخيري التطوعي النسوي الشيخة لطيفة الفهد «الرئيس الفخري للجمعية الكويتية التطوعية النسائية الخدمة وتنمية المجتمع لما تتمتع به من حكمة وأهمية ورؤية في وجوب ترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية المتمثلة في احتضان الجمعية للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» للعام الثاني على التوالي».

واكدت اختيار السنة شعار «بدي نفسج لا تنسين فحصج» لما يحمله هذا الشعار من أبعاد مؤثرة وتوعوية على صحة المرأة والمحافظة عليها وانعكاسات إيجابية للحملة في توعية المرأة بأهمية الكشف المبكر لتفادي المرض ورفع نسب الشفاء. ولفتت الى نجاح حملة «كان» في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التوعية بالأمراض السرطانية ومن بينها «سرطان الثدي»، حيث تمكنت الحملة من تدريب العديد من طالبات المدارس الثانوية على الفحص الذاتي لأنفسهن ارساء لمبدأ «الوقاية خير من العلاج» وامتثالا لقول الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» (يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء الا وضع له شفاء).

واشارت الى أهداف الجمعية ورؤيتها من هذه الشراكة المجتمعية ترسيخ دورها المجتمعي في أهمية الاعتناء بصحة المرأة وتوعيتها باعتبارها مسؤولية مجتمعية.

ووجهت الشكر والتقدير لجميع جهود القائمين على الحملة مثمنة تفاعلهم المجتمعي وتعاونهم في تحمل المسئولية الوطنية لتوعية المجتمع وحثهم على المحافظة على نعمة الصحة والاعتناء بها على أمل اللقاء في فعاليات الحملة الممتدة خلال شهر أكتوبر الحالي.

ومن جانبه قال رئيس حملة كان د. خالد الصالح ان سرطان الثدي يعتبر الأكثر انتشاراً في العالم حيث يشكل 24% من مجموع الاورام لدى النساء في العالم.

وبين ان نسبة وقوع سرطان الثدي متفاوتة في العالم ولكن أعلى معدلاتها تقع في الدول الغربية وتعتبر الكويت من الدول المتوسطة بين العالية والمنخفضة، ويعتبر سرطان الثدي في الكويت الأكثر انتشاراً حيث يمثل 23% من مجموع السرطانات بين الرجال والنساء، و41% من مجموع السرطانات لدى النساء ويبلغ معدل الإصابة في العام 2015 لدى النساء الكويتيات 66.0 لكل مائة ألف نسمة ( أي حوالي 67 لكل مائة ألف نسمة تقريباً ) وفي بعض الدول الغربية يصل معدل الإصابة إلى حوالي 109 لكل مائة ألف نسمة ). واضاف الصالح قائلا من الملاحظ أن 12% من حالات الإصابة بين الكويتيات أعمارهن أقل من 40 سنة وقد بلغ معدل الوفاة في الكويت 8 لكل مائة ألف نسمة، وهنا يجب أن نتوقف لنقول أن سرطان الثدي في الكويت يزداد للأسف بنسب ملحوظة حيث كان معدل الإصابة بين الأعوام 1974 1984 (15) حالة لكل مائة ألف نسمة وقد تضاعف هذا المعدل 4 مرات ليبلغ (56) حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان ما بين الأعوام 2008-2012،

واكد الصالح ان سجل السرطان في دولة الكويت يتوقع أن تستمر الزيادة في معدلات الإصابة لتبلغ ما يقارب (75) حالة لكل مائة ألف نسمة في عام 2029. مسترسلاً «لهذا وجب العمل سوياً لزيادة التوعية في هذا المرض والحد من انتشاره بمعرفة عوامل الخطورة ومكافحتها»،

ومن جهتها، قالت عضو مجلس ادارة حملة كان د. حصة الشاهين أن في هذا اليوم من العام الماضي كان بيننا الأب الروحي للعمل الخيري والتطوعي د. عبدالرحمن عبدالله العوضي -رحمه الله رحمة واسعة- وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

واضافت الشاهين قائلة كان رحمه الله عليه دائما مشجعا لكل الاقتراحات والمبادرات الجديدة المهتمة بمجالات التوعية والأنشطة التطوعية، فضلا عن أدائه الشخصي، والناتج عن خبرته الطويلة في هذا المجال، نأمل أن نسير على خطاه، ونسلم هذه الأمانة إلى شبابنا الواعد لتكملة المشوار، لخدمة هذا الوطن الحبيب.

ورحبت بالجميع في افتتاح الحملة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار (بَدي نفسج... لا تنسين فحصج) والتي ستنطلق للعام الثاني ( تحت رعاية الشيخة فادية سعد الصباح) وقد أصبحت هذه علامة مميزة في مجال التوعية في دولة الكويت.

وأكدت ان حملة (كان) تسعى ومنذ انطلاقتها في عام 2006، برعاية كريمة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، لمكافحة مرض السرطان، عن طريق نشر التوعية بأنواعه والحث على الكشف المبكر، ما سيؤدي إلى رفع نسبة الشفاء منه، واتضح ذلك جليا من خلال المبادرات التي تطلقها حملة (كان) على مدار العام... للتوعية بالأمراض السرطانية.

وبينت حرص «كان» على عقد شراكات مجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية وتنفيذ مبادراتها مع فريق عمل محترف يضم نخبة من المختصين ومجموعة من المتطوعين الذين يسخرون جميع جهودهم لنشر الوعي الصحي حول هذه الأمراض بين كافة شرائح المجتمع، ومن أجل تخفيف عبء الأمراض السرطانية.

واوضحت الشاهين ان حملة التوعية بسرطان الثدي (أنت تستحقين اهتمامنا) حققت لعام 2018 م نجاحاً مميزاً وتركت بصمة واضحة، خاصة وأنها حملت العديد من المفاجآت عبر فعالية مختلفة تنوعت ما بين محاضرات ومعارض وندوات جماهيرية وأنشطة ترفيهية للتوعية تم تنظيمهما على مدار شهر أكتوبر الماضي وفي جميع محافظات الكويت.

وقالت ان حملة (كان) تؤمن أن نجاح مسيرتها لنشر التوعية الصحية حول الأمراض السرطانية لا يكون إلا بوجود تعاون وشراكة فعلية مع مختلف الجهات في الكويت لذا فإنها تحرص على تحقيق هذا التعاون. ومن هذا المنطلق يتوجب علينا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا والجهات الداعمة لحملة (بَدي نفسج لا تنسين فحصج) للعام 2019 ومتطوعي حملة (كان).

