وطن النهار

في اطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها فريق التواصل التطوعي ضمن حملة «شجعوهم»، نظم مساء امس الاول حفل تكريم العاملين والقائمين على مشاريع صيانة الطرق في منطقة صباح الناصر بالتنسيق والتعاون مع جمعية صباح الناصر التعاونية وبحضور وكيل وزارة الاشغال لقطاع الهندسة الصحية م. عبدالمحسن العنزي الذي اثنى على هذه المبادرة ودور الفريق ورئيس واعضاء الجمعية في دعم الانشطة المجتمعية.

وقال العنزي في تصريح لـ«النهار» ان بادرة فريق التواصل التطوعي حميدة تعزز التعاون والقيم الايجابية بين المسؤولين والعاملين في القطاع الهندسي، مؤكدا ان هذا النشاط المميز يترك اثرا طيبا في النفس وتعطي انطباعا جيدا لدى جميع العاملين والمكلفين بصيانة الطرق، ما يشجعهم على الاستمرار في العطاء ومضاعفة الجهود لتحقيق المشروع على اكمل وجه وانجازه باسرع وقت مع الحرص على توفير الاجواء المريحة للمواطنين.

واضاف: ان الفريق يسعى من خلال هذه الفعالية الى تسليط الضوء على الدور الكبير والجهود الكبيرة للقائمين على مشاريع صيانة الطرق وتشجيع العاملين في الجهاز الحكومي وكذلك المنتسبين للشركات المنفذة.

من جانبه، اكد رئيس جمعية صباح الناصر حسين المطيري، ان مجلس ادارة الجمعية لا يألو جهدا في تقديم الدعم لجميع الانشطة المجتمعية، واصفا حملة شجعوهم الذي اطلقها فريق التواصل التطوعي بالطيبة باعتبار ان لها ابعاد وقيم ايجابية تعطي جرعة تحفيزية للعاملين على صيانة الطرق وتبين لهم بان هناك من يثني على دورهم الكبير في انجاز وترميم الطرق.

واوضح ان حفل التكريم جاء بمبادرة من فريق التواصل التطوعي وهو من يأتي متناغماً مع برامج الجمعية في دعم الفعاليات المجتمعية، لافتا الى مساعي مجلس الادارة الدائمة لتنفيذ مشاريعها التطويرية لاسيما الخاصة بالتوسعة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

بدوره، شدد رئيس فريق التواصل التطوعي سعد العدواني، على اهمية تعزيز قيم المجتمع الكويتي التي تعكس معدن اهل الكويت الطيب وعاداتهم النبيلة لاسيما في مساعدة الناس والثناء على جهود الجنود المجهولة التي تقف وراء تنفيذ المشاريع التطويرية في البلد والعاملين على تنفيذها.

وقال العدواني؛ انه لابد من تسليط الضوء على العاملين على مشاريع صيانة الطرق خاصة وانهم يبذلون جهودا كبيرة ويواجهون الصعوبات في العمل في سبيل راحة الموطنين، مشيرا الى ان الحملة مستمرة بهدف ابراز قيم الكويتيين ونشر هذه الثقافة بين الاجيال.

