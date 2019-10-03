دفتر أحوال

في اطار جولاته التفقدية للوقوف على الحالة المرورية والأمنية في جميع أنحاء البلاد قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يرافقه وكيل وزارة الأشغال إسماعيل علي أحمد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة سهى إشكناني، والوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الأشغال العامة المهندس الشيخ عبدالعزيز الصباح، ومساعد مدير عام تنظيم السير العقيد يوسف الخده ومدير هندسة المرور بالإنابة السيد الحلواجي بجولة جوية تفقدية على الطرق الرئيسة والفرعية للاطمئنان على انسيابية الحركة المرورية وأعمال الصيانة التي تشهدها جميع الطرق.

وخلال الجولة تمت متابعة مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة والتعرف على نسبة الإنجاز والمدة الزمنية اللازمة للانتهاء منها لمساهمتها في الحد من الاختناقات المرورية، كما تمت متابعة الحركة المرورية في نطاق جامعة الشدادية، وانتشار الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة في محيط الجامعة والطرق المؤدية للمداخل والمخارج.

كما تم بحث آلية تنفيذ الخطط الموضوعة مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال لوضع الحلول العملية المناسبة للحد من الازدحامات المرورية، واتفق الجميع على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في سيولة الحركة المرورية.

وفي ختام الجولة أكد الفريق النهام على حرص القيادة العليا للمؤسسة الأمنية على حل هذه المشكلة وإيجاد الحلول العلمية والعملية لتحقيق المنظومة المرورية والأمنية المتكاملة التي تعد من الاستراتيجيات الأساسية لوزارة الداخلية.

