دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي بفسخ عقد بيع فيلا بالاسكندرية بين مواطن وشركة عقارية واعتباره كأن لم يكن بعد اخلال الاخيرة بشروط العقد ورد مبلغ 25 ألف دينار قيمة ما قام بسداده لقاء ذلك التعاقد ومبلغ 10 آلاف دينار تعويضا نهائيا عما اصابه من اضرار مادية وادبية.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا ان موكله بموجب عقد الاتفاق المؤرخ تم الاتفاق بينه وبين الشركة المدعى عليها على ان تقوم الاخيرة بانشاء فيلا تسليم على المفتاح لحساب الطرف الثاني وذلك بقطعة الارض العائدة له بمشروع بطريق الاسكندرية الصحراوي بجمهورية مصر العربية وفق الشروط والمواصفات الملحقة بالعقد.

واضاف القطان وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره ستة عشر ألف دينار كويتي يسدد منه مقدم بمبلغ اربعة الاف دينار كويتي عند التوقيع ومبلغ اثنى عشر الف دينار على خمسة اقساط واتفق في البند الرابع من العقد على ان يتم انهاء الفيلا وتسليمها للمدعي خلال مدة قدرها سنتين تبدأ من تاريخ استلام الطرف الاول من الدفعة المقدمة، ولما كان موكلي قد اوفى بالتزاماته التعاقدية الا ان المدعى عليها لم تسلمه الفيلا محل العقد حتى تاريخه والتي رفضت جميع المساعي الودية لاتمام العقد وتسليم الفيلا.

