دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطن من حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي وتجاوز الاشارة المرورية. وقد اسندت النيابة العامة للمتهم انه حاز مادتين مؤثرتين عقليا «ميثامفيتامين، مفيتامين» وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا، واسند اليه انه قاد مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية. وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة انه اثناء تواجده بتقاطع اشارة مرورية ما بين منطقتين في محافظة الفروانية شاهد مركبة تتجاوز الاشارة الحمراء فلحق بها واستوقفها وطلب من قائدها اثباتاته ولم يكن يحملها وتلاحظ له ان قائد المركبة بحالة غير طبيعية حيث كان لسانه ثقيلا ويتلفظ بالفاظ غير مفهومة فطلب منه الترجل من المركبة تمهيدا لاركابه الدورية لعدم حمله اثبات وبتفتيشه احترازيا عثر بجيب بنطاله على علبة بداخلها كيس صغير بداخله حبة مشتبه بها فاحاله للادارة العامة لمكافحة المخدرات.

