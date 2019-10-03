دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس 3 مواطنين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءتهم من حيازتهم مؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاعتداء على رجال الامن واحداث اصابات بهم وقيادة متهم مركبته تحت تأثير التعاطي.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما قرره رجل الامن بانه واثناء قيامه بنقطة تفتيش امنية تقدمت مركبة بقيادة المتهم الثالث ومعه المتهمان الاول والثاني وكانت حالتهم غير طبيعية وبعد طلب اثباتاتهم الشخصية وبالاستعلام عنهم تبين ان المتهم الثالث مطلوب لتنفيذ حكم جنائي بالحبس خمس سنوات فقام بتفتيشه احترازيا فعثر بجيبه على ادوات تعاط فتحفظ عليه واثناء ذلك نزل المتهمان الاول والثاني وتعديا عليه بالضرب وبتفتيش المركبة احترازيا عثر على كيسين بهما مادة مشتبه بها فقام باحالتهما لجهة الاختصاص واضاف ان المتهمين الاول والثاني تعديا عليه وعلى زميله واحدثا بهما اصابات.

