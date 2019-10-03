آراء

نشرت جريدة «النهار» يوم امس برقية امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح لتهنئته والاطمئنان على صحة سموه والتأكيد على دور الكويت الفاعل لاسيما في المحيط الإقليمي لدعم خطط السلام والاستقرار الإقليمي التي باتت تفتقده العديد من دول الشرق الأوسط.

وتأتي تلك البرقية والكلمات الأممية التي تؤكد دور صاحب السمو في التأكيد على أهمية غرس ثقافة السلام والوساطة الخيرة حتى في أسوأ الظروف التي تفتقد الى بصيص من امل ولكن تبقى تلك الجهود متنفسا مهما وبمثابة خط رجعة لدول ترغب مجددا في مراجعة مواقفها من العديد من القضايا الخلافية ما تسهم في ترك ابواب السلام مفتوحة للراغبين بالعودة اليها. فبحكم تعقد العلاقات الدولية التي أصبحت متشابكة وتعتمد على مبدأ الاعتماد المتبادل والتي يصعب معها العيش بمعزل فإن الدول دائما تظل بحاجة للعودة مجددا للجلوس على طاولة المفاوضات واستئناف الحديث والتباحث وذلك ايضا يسلط الضوء على حقيقة الدور التي تقوم به الامم المتحدة لضمان السلم والأمن الدوليين.

وقد تعرضت تلك المنظمة منذ تأسيسها لكثير من النقد والتشكيك في مدى قدرتها على المساهمة الجادة في توفير السلم والأمن الدوليين لاسيما بعد هيمنة مجلس الامن وآلية «الفيتو» على معظم القرارات الدولية والتي بلغت حد الجمود إبان الحرب البادرة ونظام الثنائية القطبية حيث جاء انهيار الاتحاد السوفييتي ليضيف المزيد من المرونة في آلية الاتفاق وفِي تلك الفترة تعرض النظام الدولي للمنافسة على شكل القوى المسيطرة ما بين الداعمين لنظام الاحادية القطبية والآخرين الداعين لنظام متعدد القطبية وان كان النظام العالمي الجديد عاش فترة وجيزة من ما يسمى بالأحادية القطبية الا انها كانت فترة تجهيز لنظام متعدد الأقطاب لا يزال يتشكل حتى هذه الساعة.

وقد صاحب هذا التشكل حالة من الشعبوية التي سادت المسرح الدولي في جميع القوى الدولية سواء كانت التقليدية ام الصاعدة ولهذا تبقى منظومة الامم المتحدة بمثابة مظلة للقانون الدولي التي تحرص على الحفاظ عليه الكثير من الدول بفعل حالة الفوضى التي أوجدتها تلك القوى الشعبوية العالمية.

ان الإرادة الدولية والقانون الدولي والعمل الجماعي للحفاظ على الامن الدولي والإقليمي اصبح هدفا تسعى إليه جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة والتي لابد وان تعتمد على بعضها البعض في تحقيق تلك المنظومة بدلا من انتظار ما تقرره الدول الكبرى والتي هي ايضا تعيش فترة انتقالية للاسوأ او للأفضل ولكن الدرس الذي تعلمته الاسرة الدولية بضرورة ان ينبثق السلام من الداخل بدلا من ان يرسم ويفرض من قبل قوى خارجية تضع فيه مصلحتها اولوية تسبق اي اولوية وطنية.

