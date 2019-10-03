آراء

في وصية الإمام الكاظم «عليه السلام» لهشام بن الحكم: «إن خالطت الناس، فإن استطعت ألا تخالط أحداً منهم، إلّا كانت يدك العليا عليه، فافعل». إنّ هذا الجزء من الوصية، يؤكِّد أنّ على الإنسان عندما يعيش مع الآخرين، مهما كان انتماؤهم ومهما كانت أوضاعهم، أن يدرس هؤلاء الناس، ما هي حاجاتهم التي يريدون من الآخرين أن يقضوها لهم؟ وحاجات الناس من الناس تتنوّع، فقد تكون حاجات علمية، بحيث يعيش معك إنسانٌ ما يخالطك ليستفيد من علمك، وقد تكون حاجات اقتصادية، فيخالطك ليستفيد من مالك، وربّما تكون حاجات اجتماعية، فيخالطك ليستفيد من موقع أنّك شخصية اجتماعية، تستطيع أن تكون وسيطاً بينه وبين مواقع القرار أو مواقع القوّة في المجتمع، لتحقّق له ما يريد منهم في أُموره العامّة أو الخاصّة، وقد تكون الحاجة دينية، فيخالطك كي يستفيد منك دينياً، من حيث هو شخص يريد أن يرفع من مستواه الديني، وهكذا..

وتمر الذكرى الأولى لرحيلك بعد أن سكن أنينك الذي آثرته كله لأجل الفقراء والمساكين والمحرومين وطويت حياتك وسنينك حاملاً بين جنبيك همومهم طارقاً أبواب المحسنين سائلهم لتوفير المسكن والمأوى مبادراً الى كل خير وتسعى في كل حاجة وتغنى حياتك في خدمة عباد الله وأنت الذي لا تتحمل أن ترى يتيماً محروماً من لذة العيش وحرمت نفسك من الراحة لينعم الناس في راحة فكنت رجل الخير والعطاء فعملت بإخلاص وبذرة البذور الطيبة في كل المجالات وأنبت سنابل كثيرة انتشرت في بقاع العالم بأكمله.

رحلت الشخصية الواعية التي فهمت الدين ومارسته بوعي وصدق واخلاص وتفاني واهتمامه المتميز بنشر الثقافة والوعي واهتمامه بجيل الشباب وتواصله معهم ووصاياه بالاهتمام بالمرأة العاملة وشؤونها. فقط أعطيت الكثير من ذاتك لنفسك وللآخرين. فقد رحل الماجد الوجيه عمدة الأخيار، رحل معتمد الاعلام والمراجع العظام، رحل ثقة الاسلام ومروج الأحكام، رحل رائد العمل الخيري والاسلامي المرحوم الوالد الحاج كاظم عبدالحسين محمد، ورحل من وهب نفسه لله تعالى منذ صغره، رحل من نذر نفسه لله تعالى لخدمة دينه وعباده. ورحل من كان راعياً لعياله مربياً لهم أباً وأخاً ناصحاً لهم. ورحل رائد العمل الخيري والاسلامي والانساني. ورحل من كان يتلمس قضايا الأمة وقضايا المؤمنين. ورحل من كان حسه يدله على حاجات المسلمين فيسعى جاهداً لتخفيفها ما يرضي الله. ورحل من عرف عنه التقوى والورع. رحل من كان حريصا على الصلاة وأدائها في أوقاتها. ورحل من كان عطاؤه بارزاً للمحتاجين والفقراء والأيتام. ورحل من كان نموذجاً للأجيال في كل حركته.

فقد سعيت جاهداً وارتباطك بالمولى عز وجل راسخاً ومتجذراً فيك وقد نزعت الأنا وتحملت الصعاب والجهد والعناء وحركتك الدائمة في دائرة العطاء المستمر لتحقق مرضاة الله تعالى فتناسيت نفسك وعملت جهدك من أجل الآخرين فكنت دائم البذل والعطاء بمالك وجهدك ووقتك ونفسك.

رحلت يا أبي الى روح وجنة وريحان الى رضوان الله تعالى وبإذنه الى جوار المصطفى محمد وآله الطاهرين مع الصديقين والشهداء والصالحين ذرية صالحة ان شاء الله لتكمل مسيرتك. ونحن نعيش الذكرى الأولى لرحيلك الغالي نتطلع شوقاً لكلماتك وتوجيهاتك وتوصياتك وآهاتك فراقكم صعب علينا. سيضل وجودك في قلوبنا ولن يضيع ما عملته فقد تركت ذرية صالحة وجيلاً مخلصاً عاملاً سيواصل المسيرة بعون الله تعالى وستضل نموذجاً مزيداً للأجيال في أعمال البر والإحسان وسيضل اسمك مذكوراً ومحفوراً في قلوبنا نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر على فراقك ويعيننا على مواصلة المسيرة ونكون على قدر المسئولية في تحملها ومن الله نستمد العون والتوفيق وإنا لله وإنا إليه راجعون.

