آراء

وستشرق الكويت بوجه الصباح من جديد، فقد عاد صباحها مكللاً بأثواب العافية بعد قضاء فترة العلاج في الولايات المتحدة الاميركية، تلك الفترة التي كنا من خلالها نرفع اكف التضرع متوسلين بالمولى العلي القدير ان يزيل عن اميرنا البأس والتعب وان يسكب على جسده الصحة والعافية ويعود الينا سالماً غانماً معافى من كل اذى. وتشرق الكويت من جديد وترسم البسمة على وجوه شعبها.

وبهذه المناسبة نهنئ انفسنا والشعب الكويتي اجمع بكل اطيافه، ذلك الشعب الوفي الذي احب اميره وعاهده على الوفاء والاخلاص والبذل والعطاء، فهنيئاً لكم يا شعب الكويت بعودة قائدنا وحكيمنا بعد ان منَّ الله عليه بثوب الصحة والعافية ليكمل مسيرة العطاء اللامحدود والتطور المستمر لوطننا الكويت.

وبهذه المناسبة العظيمة التي اعادت الى الكويت بهجتها نعاهدك يا والدنا وقائدنا اجمع على ان نكون درعا واقية وحصنا حصينا وسورا ضخما مشيدا وان نكون عند حسن ظنكم، ابناء اوفياء مخلصين للوطن وللامير نبذل الغالي والنفيس لأمنا ودولتنا الحبيبة الكويت وان نحميها من كل شر وان نرتقي بأنفسنا لنكون اهلاً لهذا البلد الذي من الله عليه بالامن والامان وزرع في قلوب شعبه المحبة والتلاحم، هذا البلد الطيب والامير الحكيم لتبقى الكويت كما هي منارة خير وعلم وعطاء وستبقى دائماً كما كانت نجمة الخليج في ظل قيادتكم الحكيمة.

