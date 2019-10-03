آراء

بلدي يئن ويعاني الويل وأهله يتعاركون خزياً وعاراً.. على امتيازاتهم الشخصية والكل لا يريد تضميد جراح هذا الوطن والكل يذر الملح على جراحه ويتفرج على أنينه وعجزه، لا أحد يريد شفاءه وحياته. ماذا جرى للناس في وطني؟ هل أعمتهم سكرة النفط ويترنحون على مأساته مأساة وطن كان أباً واماً أعطى الجميع ما عنده واليوم عندما احتاج الوطن صد عنه الجميع وتنكر له الجميع التاجر لا يريد أن يعطي والموظف لا يريد أن يعطي والنقابات لا تريد أن تعطي الكل لا يريد أن يعطي الكل لا يريد أن يتنازل للوطن ولا يسعفه من جرحه الأليم.

ماذا دهانا؟ ألا نصحو ونفكر في أن موته هو موتنا؟ إنها مأساة حقيقية للوطن عندما يرى أهله يتعاركون على امتيازاتهم الفانية وينسون عطاءه وحنانه عليهم. إن التاريخ لن ينسى ذلك فاصحوا قبل فوات الأوان وعودوا إلى رشدكم المعطل، وحاولوا ولو مرة أن تنقذوه ففي إنقاذه إنقاذ لكم فتوحدوا لذلك من أجلكم ومن أجل مستقبل أبنائكم. وليس لكم حل غير إنقاذه إذا أردتم أن يكون لكم وطن عزيز مستقر دائماً فهي فرصة متأخرة لإنقاذه فتخلوا عن مكاسبكم جميعاً لهذا الوطن الجريح ليعيش وتعيشون معه بكرامة.

