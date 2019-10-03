آراء

فرحة كبيرة تعم ربوع الكويت وتسعد جميع قلوب الكويتيين والوافدين على السواء وذلك بقرب عودة سمو الأمير صباح الأحمد أمير الانسانية سالما معافى بعد أن منَّ الله على سموه بالصحة والعافية.

ان جموع الكويتيين والوافدين الذين تضرعوا الى الله عز وجل ان يديم على سموه نعمة العافية كما شاهد العالم عبر وسائل الاعلام المختلفة مسموعة ومقروءة ومرئية من حب واشتياق من شعب لأميره ليؤكد تماماً أن الجميع على قلب رجل واحد كان يبتهل الى الله عز وجل بان يمنح الله سموه العافية وها هو امير الانسانية سيعود قريبا جدا الينا والى وطنه والى حضن ابنائه بعد ان اشتاق له الجميع وبعد أن تابع كل مواطن ومقيم مراحل رحلة علاج سموه من البداية وفرحة الجميع بوصوله بسلامة الله.

إن الفرحة التي ستعم علينا بقدوم سموه ومظاهرها التي ستملأ الكويت باكملها من تزيين للشوارع وتنظيم المجاميع الطلابية بالورود واعلام الكويت للتعبير عن الفرحة الكبرى بعودة سموه الى أرض الوطن لهي أشبه بالعيد الذي يزين القلوب حيث سنخرج جميعاً للتعبير عن فرحتنا وسعادتنا وفخرنا بعودة سموه معافى مشافى.

إن إعلان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية عن بدء الاستعدادات للفعاليات والتغطيات الاعلامية للعودة الميمونة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة بعد رحلته التي تكللت بالشفاء والحمد لله يجب أن تكون معبرة عن فرحة أهل الكويت والمقيمين على أرضها بعودة والد الجميع وقائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه بعد ان منَّ الله تعالى عليه بموفور الصحة وتمام العافية.

كما أن صورة سمو الامير وهو يستقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لتوديعه وطلبه منه ايصال سلامه الى كل كويتي وكويتية عالقة في الاذهان وتؤكد ان قلب سموه وعقله مع الكويت وأهلها فهذا أمير الانسانية الذي لا ينسى شعبه وبلده وهو في مرضه وقد منَّ الله عليه بالشفاء بعد ان شاهد الجميع عاطفة سموه الجياشة وسؤاله على مواطنيه فابتهل الشعب الكويتي مواطنين ووافدين الى الله أن يسبغ على سموه خالص شفائه وقد استجاب سبحانه للجميع والحمد لله.

فهنيئا للكويت بأميرها امير الانسانية والقائد المحنك الذي يرجع الجميع اليه في المشورة وقائد العمل الانساني الذي وضع للكويت بصمة عظيمة امام العام كما جعل العالم جميعاً يعلم قدر درة الخليج «الكويت» وبالتالي هذا البلد الصغير في مساحته والكبير في قيمته جعل العالم يتحدث عن فضله وجوده وحكمته التي تظهر في المحن والشدائد.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

