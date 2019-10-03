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في كثير من أفلام جيمس بوند القديمة، على الأقل، كانت تصله التعليمات بواسطة شريط ممغنط أو اسطوانة أو رسالة تحترق أو تدمر ذاتيا، بعد أن يقرأها أو يسمعها، خشية وقوعها بيد الأعداء، وكان هذه أفضل طريقة لإرسال واستلام المعلومات الحساسة.

ويبدو أن تطبيق «واتساب» استلهم هذه الفكرة بطريقة أو أخرى، حيث يقوم حاليا بتطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدم ضبط رسائله على خاصية التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة.

وكانت ميزة «الرسائل المخفية» ظهرت للمرة الأولى في الإصدار رقم 2.19.275 من تطبيق أندرويد، لكن موقع «واتساب بيتا إنفو»، المعني بأخبار الواتساب، الذي كان قد اكتشف الميزة أول مرة لاحظ أنها قد لا تصبح متاحة لكل المستخدمين في الإصدار التجريبي حتى الآن.

إن خاصية أو ميزة اختفاء الرسائل قد تكون مفيدة لأي شخص يريد أن يرسل رسائل حساسة تحتوي على معلومات خاصة أو سرية ولا يريد أن تبقى متاحة للأبد، وفقا لما ذكره موقع «ذي فيرج» المعني بأخبار التقنية.

يشار إلى أن تطبيق «تيليغرام» يوفر ميزة التدمير الذاتي للرسائل المرسلة باستخدام ميزة «المحادثة السرية» (سيكريت تشات)، كما وفرتها غوغل في البريد الإلكتروني «جيميل» العام الماضي.

في الوقت الحالي، يبدو أن تطبيق «واتساب» لهذه الميزة أصبح أساسيا أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أن موقع «واتساب بيتا إنفو» يشير إلى أنه في مرحلة التطوير حاليا ومن المحتمل أن يكون عرضة للتغيير.

لكن في شكله الحالي، يتيح لك «واتساب» تعيين الرسائل لحذفها إما بعد 5 ثوان أو بعد ساعة، ويبدو أن الميزة متوافرة فقط في محادثات المجموعة، حيث يجب الالتزام بحذف كل رسالة يتم إرسالها بعد فترة زمنية محددة.

لا يوجد على موقع «واتساب بيتا إنفو» أي تفاصيل حول الوقت الذي قد تكون فيه الميزة متاحة للجميع، أو ما هي القدرات التي ستحصل عليها في النهاية، لكن الوعد بتوفير المزيد من الأمان في تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم ليس بالأمر السيئ.

