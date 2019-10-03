قسمه رحيل جمعة، زوجة حبيب محمد الخالدي 82 عاما، شيعت، الجهراء، القصر، ق 1، ش 1، م 47، ت: 97980140، 66668924.

نوال عبدالرحمن سعيد، أرملة حمد جاسم الحسن 79 عاما، شيعت، الرجال: الروضة، ق 5، شارع خالد الايوب، م 7، ت: 99911998، النساء: الروضة، ق 5، شارع البارودي، م 24، ت: 22553535.

مروه عدنان ثني العنزي، زوجة عبداللطيف عبدالله العمر 24 عاما شيعت، الرجال: الشامية، ق 3، شارع عبدالله الرومي، م 53، ديوان الثني العنزي، ت: 99399630، النساء: كيفان، ق 5، ش 59، م 10.

عبدالله سعد سرور محمد 54 عاما، شيع، الرجال: القرين، ق 4، ش 3، م 36، ت: 66038119، النساء: الصباحية، ق 1، الشارع الخامس، م 632، ت: 99476103.

إنا لله وإنا إليه راجعون