مال وأعمال

طلبت الحكومة من وزاراتها ومؤسساتها مجدداً القضاء على مسببات التأخر في طرح مشروعاتها على الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وكذلك انهاء تأخير الترسيات على الجهات الفائزة بالمناقصات عقب اقرارها.

وأوضحت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن تعليمات كثيرة صدرت في هذا الصدد لكن لا تزال هناك جهات تتأخر في الطرح.

كما تتأخر في الترسيات عقب انتهاء عمليات الطرح، موضحة ان دورة الترسية تمر بطرح الجهة الحكومية للمناقصة ثم اقرارها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ثم بديوان المحاسبة كرقابة مسبقة ثم للجهة الطالبة للمناقصة والتي تجري دراسة اخيرة، غالبا ما تطول واحيانا تنتهي بطلب الغاء المناقصة لأسباب متنوعة منها انتفاء الحاجة.

واستغربت المصادر وجود مناقصات طلبت بعض الجهات الحكومية الغاءها عقب اتمام اجراءتها، وهو ما يفتح بابا كبيراً للتساؤل كيف ترفض جهة ترسية مناقصة طلبتها في الأساس واستوفت جميع الاجراءات الرقابية؟.

وأشارت المصادر ذاتها الى ان عملية ترسية المناقصات هي عملية شاملة تتطلب تضافر جهود جميع الاطراف وعلى رأسهم الجهة التي طلب الترسية.

وكان مجلس الوزراء قد طلب في السابق من الجهات العامة تسريع الاجراءات الخاصة بترسية مناقصات المشروعات الحكومية، وذلك بعد ثبوت عدم التزام بعض الجهات بالمدد المحددة لطرح وترسية تلك المناقصات، الأمر الذي من شأنه تحميل المال العام أعباء اضافية.

وأكد ضرورة محاسبة المتسببين بذلك مهددا باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الموظفين المقصرين.

وكان ديوان المحاسبة قد نوه في تقارير سابقة الى طول فترة الدراسة الفنية للعطاءات،

وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بالمدة المحددة لها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ما يترتب عليه اعتذار المناقص الفائز (الأقل سعرا) عن تجديد الكفالة ما يحمل المال العام أعباء اضافية، فضلاً عن طول مدة بقاء الموضوعات لدى الجهات الحكومية بعد

صدور قرار الجهاز المركزي للمناقصات بالترسية، وقبل عرضها على ديوان المحاسبة لاجراء رقابته المسبقة بشأنها ما يؤخر اجراءات التعاقد مع المناقصين الفائزين وتأخر الاستفادة من العقود.

