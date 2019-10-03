مال وأعمال

واصلت البورصة تراجعها الخامس على التوالي وسط حالة من التدني الواضح في مستويات التداول على مستوى الأحجام والقيم.

وهبط المؤشر العام للبورصة 0.62 في المئة عند مستوى 5635.9 نقطة خاسراً 35 نقطة، كما انخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.46 % و0.67 في المئة على الترتيب.

وتقلصت السيولة 0.9 % الى 12.78 مليون دينار مقابل 12.86 مليون دينار بالأمس، لتبقى مستويات التداول الحالية الأقل للبورصة منذ أكثر

من 5 أشهر. كما تراجعت أحجام التداول بنحو 20.6 % لتصل الى 68.84 مليون سهم مقابل 86.64 مليون سهم. ولم تشهد قطاعات السوق أي ارتفاعات، حيث سجل 10 منها هبوطاً بصدارة السلع الاستهلاكية بواقع 1.81 في المئة، يليه

الاتصالات بنحو 1.25 في المئة، ثم البنوك بنسبة 0.63 %، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية عند الاغلاق. وجاء سهم أم القيوين على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 10 في المئة، فيما تصدر سهم التعمير القائمة الخضراء بنمو معدله 12.82 في المئة.

