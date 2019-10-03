مال وأعمال

قال موقع «ايكويتي بولز دوت كوم» ان محكمة هندية وافقت على نقل ملكية 75 في المئة من شركة «براياغراج» للطاقة، الى «ريناسنت»، التابعة بنسبة 100 في المئة لـ«ريسرجنت للطاقة»، مُشيراً الى أن الصفقة ستتم من دون تخفيض التعريفات المعتمدة. وقال الموقع ان «براياغراج» تمتلك وتدير مشروع طاقة بقدرة 1980 ميغاواط في ولاية «أوتار براديش» الهندية، كما أن «ريسرجنت للطاقة» هي تحالف مشترك لشراء أصول بقطاع الطاقة الهندي تم تأسيسه بين «تاتا باور» الهندية، وبنك «آي سي آي سي»، وهيئة الاستثمار الكويتية وصندوق الاحتياطي العام العُماني.

وتم اختيار «ريسرجنت للطاقة» لنجاحها في تقديم عرض لشراء موجودات «براياغراج»، ووقعت اتفاقية شراء الأسهم مع المقرضين لشراء 75 في المئة من موجودات الشركة الأولى، وكانت موافقة الجهات التنظيمية أحد الشروط لاتمام الصفقة. وقال برافير سينها، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لـ«تاتا باور» ان «موافقة المحكمة الهندية على هذه الصفقة تطور ايجابي لقطاع الطاقة وتوفير بيئة استثمارية جيدة لمقدمي العروض للمشاركة في شراء أصول من هذا النوع في البلاد». وأشار الموقع الى أنه مع هذا التطور تتطلع «ريسرجنت للطاقة» الى الانتهاء من هذه الصفقة في أقرب وقت واستكمال الاستحواذ على «براياغراج» وتحقيق الاستقرار وتحسين عمليات مشروع الطاقة وسد الفجوة المتزايدة للطاقة في ولاية «أوتار براديش».

