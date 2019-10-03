مال وأعمال

ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية، وإشراف معهد الدراســـات المصرفيــــــة

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لبنك الكويت المركزي الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في دولة الكويت، ومواصلة لتنفيذ برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج، بدأ بنك الكويت المركزي باستقبال طلبات الدفعة التاسعة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل حديثي التّـخرج للعمل المصرفي.

ويقدم هذا البرنامج لحديثي التخرج التدريب على مجالات العمل المصرفي ويسعى لبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدى سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة في مجال العمل المصرفي، ويوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية والمهنية ليمد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.

وفي هذا الشأن صرح د. محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية بأن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات المتاحة لحديثي التّخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، نظرا لتنوع المجالات المصرفية والمالية التي يشملها، وكذلك المستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين، حيث يحرص معهد الدراسات المصرفية على التعاون مع بنوك عالمية متميزة في مجالات إدارة الثروات والأصول على مستوى العالم وعقد اتفاقيات تدريب معها لهذا الغرض، واختتم الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه بالتأكيد أن بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

