مال وأعمال

أطلق بنك الخليج مؤخرًا خدمته الهاتفية الآلية المحدثة، التي تقدم خدمات جديدة، وتوفر مستو أعلى من الأمن. فقد تم تصميم الخدمة بحيث يصل العميل إلى القسم الذي يحتاجه بشكل أسرع، كما يوفر هذا التحديث خدمة تفعيل البطاقات البنكية عبر الخدمة الهاتفية الآلية.

ويهدف التحديث الأخير إلى تقديم خدمة إجابة هاتفية آلية سريعة، تسهل على العملاء الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون لها، حيث تم تحديث القوائم التي تُعرض على العميل عند اتصاله لتصبح أكثر دقة ويصبح الوصول إليها أسهل.

كما يضيف هذا التحديث أيضًا إلى درجات الأمان في بنك الخليج بحيث يختار العميل رقم سري خاص بالخدمة المصرفية الهاتفية ليتمتع بمزيد من الأمان، مما يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية عبر الهاتف في الوقت والمكان الذي يناسبهم. كما يسمح لهم بالتفعيل الهاتفي والبطاقات البنكية، بما فيها البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع كذلك. وأصبح اليوم بإمكان عملاء بنك الخليج القيام بأكثر العمليات المصرفية عبر الهاتف، ودون الحاجة للتحدث إلى موظف خدمة العملاء، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وحول ذلك، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، السيد أحمد الأمير:»نسعى دائمًا في بنك الخليج إلى إيجاد مستويات أعلى من الراحة والأمن لعملائنا. وقد تم تحديث الخدمة الهاتفية الآلية لهذا الغرض. فتمكنا من تقديم التجربة المصرفية الهاتفية التي ترضي عملاءنا وتناسب احتياجاتهم، حيث أصبح الوصول إلى الأقسام المطلوبة وإنهاء المعاملات أسهل وأسرع، كما أن المعاملات الهاتفية أصبحت أمن من أي وقت مضى».

