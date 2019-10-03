مال وأعمال

يشهد مجمع «الأفنيوز» اليوم أكبر مهرجان تجاري للسيارات الجديدة. كليا لتوفير خدمة التسوق عبر نافذة واحدة بإطلالة جديدة تحاكي التطورات العالمية لتكنولوجيا السيارات بمختلف فئاتها ومجالاتها في خطوة غير مسبوقة تسهم في تفعيل المهرجانات الترويجية لقطاع انتاج السيارات الحديثة.

وفي هذه المناسبة كشف الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع الحرة للتجارة العامة، ناصر الغضوري عن ازالة الستار لحزمة جديدة يوفرها معرض (موتور شو) لاول مرة في الكويت، مؤكدا ان هذا المعرض يتميز بعرض وتقديم متميز للسيارات، بالإضافة الى عمليات البيع والشراء للسيارات وتوفير خدمات متنوعة للزوار تحقق متطلبات عملاء وكالات السيارات المختلفة.

واضاف الغضوري في بيان صحافي انً المعرض يسهم في تفعيل اطر الدعم لمشاريع الشباب الكويتي المتجه لقطاع الاعمال، مؤكدا ان استراتيجية الشركة تهدف للمساهمة في تلبية السوق المحلي بما يسمح للجميع باستطلاع المنتجات الجديدة في أكبر تجمع تسويقي بالكويت معربا عن امله في تحقيق النجاح لهذا المهرجان الذي يمتد الي عشرة ايام منذ انطلاقته اليوم وقال الغضوري إن اهتمام المجتمع الكويتي والخليجي بكل ما يتم انتاجه من السيارات الجديدة يعكس الرغبة الشرائية والتعرف على تفاصيل المنتجات الحديثة وذلك من خلال فريق عمل مبيعات الوكلات والذي يستجيب للرد على جميع استفسارات زوار «الأفنيوز» الراغبين في التعرف على ما يعرض من سيارات.

والمح إلى أن وكالات السيارات في الكويت تسعى باستمرار لتطوير اعمالها بما يخدم عملاءها للكشف عن جميع ما يطرح من طرازات جديدة للمرة الأولى.

