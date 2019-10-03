مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته لمستشفى رويال حياة خلال شهر أكتوبر في التوعية بمرض سرطان الثدي وتقديم عروض خاصة لعملائه.

وتشجيعا على إجراء الكشف المبكر، يقدم البنك الأهلي الكويتي عرضا خاصا للعميلات من حملة بطاقات الأهلي، حيث يشمل العرض استشارة طبية مع الدكتورة نهى الصالح استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام بمستشفى رويال حياة، بالإضافة إلى فحص الماموجرام و السونار بقيمة 75 دينارا كويتيا وهو سعر مخفض عن السعر الأصلي للفحص والذي يبلغ 120 دينارا كويتيا. ويدعم البنك الأهلي الكويتي شهر التوعية بمرض السرطان ويتبنى العديد من المبادرات خلال هذا الشهر العالمي تتضمن حملات التوعية بمرض سرطان الثدي وتسليط الضوء على عوامل الوقاية منه.

