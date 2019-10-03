مال وأعمال

شارك مصرف الراجحي - الكويت بمناسبة اليوم الوطني السعودي في نشاط أقيم في المباركية يومي 23 و24 سبتمبر 2019 احتفالاً بالمناسبة وقد شارك في النشاط عدداً من موظفي البنك والإداريين.

وبهذه المناسبة، قال فهد العومي مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي فرع الكويت: «إنّ هذه الذكرى التي وحّد فيها الملك عبد العزيز رحمه الله هذا الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية هي فخر لنا». مشيراً إلى أن ذكرى تأسيس المملكة هذا العام يأتي في ظل الأوضاع التي تشدد على المكانة العظيمة التي تحتلها المملكة في قلوب جميع العرب ولا سيما الأخوة في الكويت الشقيقة». وسأل العومي الله تعالى «أن يديم نعمة الأمن والأمان على البلدين الشقيقين وأن يثبت المملكة كدولة قوية متطورة وقادرة». هذا وتم خلال الاحتفال تقديم هدايا وتوزيعات على الحضور من وحي المناسبة.

