مال وأعمال

أعلنت شركة هواوي، الرائدة في تقديم حلول تقنيات المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، أن «يوم هواوي للابتكار في الشرق الأوسط» سيُعقد خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» للسنة الرابعة على التوالي، وذلك في 7 أكتوبر. وستشهد هذه الفعالية مشاركة خبراء تقنيات المعلومات والاتصالات من القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والتكنولوجيا لمناقشة الموضوعات الرئيسة في القطاع، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وتطوير الأنظمة البيئية وغيرها.

ستشمل الفعالية ثلاث جلسات مخصصة: مؤتمر حول إنشاء نظامٍ بيئي لشبكة الجيل الخامس بعنوان «الاستعداد لإطلاق شبكة الجيل الخامس»، ومؤتمر حول الذكاء الاصطناعي بعنوان «تقنيات الذكاء المتقدمة»، وحلقة نقاشية حول «يوم هواوي للمطور - دبي 2019»، والذي يركز على بناء نظامٍ بيئي أفضل لشركاء هواوي ومطوريها.

يأتي «يوم الابتكار» في وقت يقوم فيه كل من القطاعين العام والخاص باستثمارات مهمة في البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات، حيث يحتل الابتكار الرقمي الآن موقع الصدارة في العديد من خطط التنمية الوطنية في الشرق الأوسط، ويُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في تنويع الاقتصادات المحلية، وخلق فرص عمل مستقبلية مع دفع عجلة التنمية المستدامة.

على الصعيد العالمي، تكتسب تقنيات الجيل الخامس زخمًا قويًا في اعتمادها التجاري، حيث تعمل الشبكات على تقديم خدمات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرها من خدمات الفيديو فائقة الدقة وMobile Video 3.0.

وتساهم هذه التجارب والتقنيات بتغيير أنماط سلوكهم، وفي الوقت نفسه، بدأت القطاعات تحتضن تقنيات الجيل الخامس من خلال تعزيز التحول الرقمي الشامل وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات.

