مال وأعمال

رصدت حلول كاسبرسكي خلال النصف الأول من العام 2019 مجموعة متنوعة من التهديدات التي تستهدف نظم الرقابة الصناعية في قطاع الطاقة. وكانت التهديدات الثلاثة الأكثر شيوعًا هي البرمجيات الخبيثة المستنسخة ذاتيًا، وبرمجيات التجسّس، وبرمجيات تعدين العملات الرقمية. وشكلت هذه التهديدات ما مجموعه 14% تقريباً من كل إصابات الحواسيب المستهدفة. وأتت هذه الاكتشافات مع غيرها ضمن تقرير أعدّه فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الإلكترونية في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، تناول مشهد التهديدات التي تواجه القطاعات الصناعية في النصف الأول من عام 2019.

وتتسم حالات الإصابة الرقمية في القطاعات الصناعية بخطورة كبيرة، نسبة لاحتمالية توقف الإنتاج ووقوع خسائر مالية ملموسة، فضلًا عن صعوبة تخطّيها والتغلب عليها. ويبرز هذا الأمر خصوصاً في القطاعات الأساسية، مثل الطاقة. وقد أظهرت بيانات النصف الأول لعام 2019، التي جرى تحليلها تلقائيا من قبل تقنيات كاسبرسكي الأمنية، أن على المسؤولين عن إدارة حلول الطاقة توخّي الحذر. وخلال الفترة الزمنية التي غطّاها التقرير، تنبّهت منتجات كاسبرسكي في 41.6% من أجهزة نظم الرقابة الصناعية العاملة في شركات بقطاع الطاقة إلى مختلف التهديدات. وجرى في الكثير من هذه الحالات اعتراض برمجيات خبيثة عادية، لم تُصمّم خصيصًا لنظم الرقابة الصناعية.

وشملت البرمجيات الخبيثة التي تمّ اعتراضها ثلاثة أنواع من كبرى التهديدات؛ برمجيات تعدين العملات الرقمية والتي شكلت 2.9% من إجمالي الإصابات، والبرمجيات الخبيثة التي لها القدرة على استنساخ نفسها ذاتيًا (7.1%)، ومجموعة من برمجيات التجسّس (3.7%). وقد تؤدي الإصابة بتلك البرمجيات الخبيثة إلى نتائج سلبية تؤثر في مدى إتاحة نظم الرقابة الصناعية واستقرار عملها، والنظم الأخرى التي تشكل جزءًا أساسيًا من الشبكات الصناعية.

وكان من بين هذه التهديدات المرصودة ما يثير الاهتمام، مثل التروجان AgentTesla، وهو برمجية تجسس مصممة لسرقة بيانات المصادقة على حسابات المستخدمين، ولقطات من الشاشة، وبيانات أخرى عن طريق الكاميرا ولوحة المفاتيح. وأرسل المهاجمون، في جميع الحالات التي تم تحليلها، البيانات عبر حسابات بريد مخترقة تابعة لعدة شركات.

كذلك تمكنت منتجات كاسبرسكي من تحديد حالات لجأت إلى استخدام المنفذ الخلفي Meterpreter للتحكّم بحواسيب نظم الطاقة عن بُعد، ونجحت في إيقافها. وعادة ما تُنفَّذ هجمات المنفذ الخلفي يدويًا، وهي هجمات موجهة تُنفَّذ خِلسة. وتشكل قدرة المهاجمين على التحكم بحواسيب نظم الرقابة الصناعية تهديدًا كبيرًا للنظم الصناعية بأسرها. وقد عثرت برمجيات كاسبرسكي الأمنية حديثًا على برمجية Syswin المستنسخة ذاتيًا والتي تحظى بالقدرة على محو البيانات عن الجهاز المصاب. وكتبت هذه البرمجية بلغة Python وتأتي في تهيئة تنفيذية خاصة بالنظام «ويندوز». قد يتسبب هذا التهديد بضرر ملحوظ في أجهزة نظم الرقابة الصناعية بسبب قابليته للانتشار ذاتياً وتدمير البيانات.

ولم يكن قطاع الطاقة وحده المستهدف بتلك العمليات والبرمجيات الخبيثة؛ إذ أظهرت تحليلات خبراء كاسبرسكي أن قطاعات أخرى تأثرت أيضًا، مثل صناعة المركبات التي تنبّهت منتجات كاسبرسكي الأمنية في 39.3% من حواسيب نظم الرقابة الصناعية المشتملة على هذه المنتجات في شركات القطاع خلال الفترة ذاتها، علاوة على قطاع أتمتة المباني (37.8%).

