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مال وأعمال

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الدولار استقر بعد بيانات نزلت به من أعلى مستوى في عامين


ارتفع الدولار الأميركي عقب بيانات تصنيع مُخيبة للتوقعات هوت بالعملة الأميركية من أعلى مستوى في عامين بينما تشبث اليورو بمستويات أعلى من 1.09 دولار.
وانكمش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشر سنوات في سبتمبر أيلول لتصبح الولايات المتحدة أحدث دولة تعاني من تراجع النشاط الصناعي في ظل حرب تجارية بين واشنطن وبكين. وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 في المئة إلى 99.242 في المعاملات المبكرة بعدما ارتفع إلى 99.667 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى في 29 شهرا قبل صدور بيانات النشاط الصناعي.
ونزل اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0921 دولار ولكنه أعلى من أقل مستوى في عامين الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.0879 دولار.


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