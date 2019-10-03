مال وأعمال

بحث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان امس مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اقامة مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين.

ووصف الروضان في اجتماع ضم وفدي البلدين العلاقات الثنائية في جميع المجالات «بالمتينة والمتميزة» بفضل الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة والمسؤولين.

وقال ان نقل التكنولوجيا التركية الى الكويت يحتاج الى الدراسة والتخطيط متطلعا الى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في ايجاد منطقة صناعية وتجارية تبدأ في التصدير لكل دول العالم في المستقبل.

وأضاف ان الزيارة تتضمن الاطلاع على العرض المقدم من المنطقة الصناعية وعلى ضوئها يتم البدء بالعمل مع جميع المؤسسات لافتا الى اجراء الفريق الفني بالوزارة عملية بحث كاملة عن الصناعات التركية.وأشار الى الاستثمار في مجالي صناعة البتروكيماويات وصناعة الأدوية اللتين من الممكن ان يثمر التعاون فيهما تغطية احتياجات الكويت والمنطقة من الأدوية.وذكر الروضان ان المشاريع الصناعية الاستراتيجية تمر بمراحل عدة منها ايجاد بنية تحتية والاستفادة من البعد الجغرافي لافتا الى الحاجة لخبرات الشركات التركية لاجراء المعايير والمقاييس واعداد وتشغيل الأراضي.واعتبر ان اي منتج بالكويت يكون منتجا خليجيا لوجود اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ويمتلك ميزة تنافسية مشيدا بأداء الشركات التركية التي تنفذ مشاريع بالكويت منها مطار الكويت الدولي.

واوضح ان تركيا تستضيف اكثر عدد من شركات القطاع الخاص الكويتي بمنطقة الشرق الأوسط ما يؤكد الثقة والتعاون على الصعيدين الرسمي والخاص بين البلدين.

من جانبه اشاد ورانك بالدور الكبير الذي تؤديه الكويت قيادة وحكومة وشعبا في احلال الاستقرار بالمنطقة خصوصا في قضايا فلسطين واليمن وحل الأزمة الخليجية معربا عن تطلع بلاده الى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والصناعية مع الكويت بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.وأكد اهمية تقاسم التجارب الصناعية بين البلدين وعقد الاجتماعات الفنية لافتا الى وجود فرص كبيرة للاستثمار بين تركيا والكويت.

واستعرض تجربة بلاده في مجال المناطق الصناعية والتي تعود الى عام 1960 مبديا استعداد تركيا لانشاء مناطق صناعية بالكويت.

وأكد اهمية اقامة استثمارات مشتركة في صناعة البتروكيماويات مثمنا استثمار المواطنين الكويتيين في مجال العقار بتركيا.

وأشار الى النجاحات التي تحققت في مجال الصناعات الدفاعيةالتركية خصوصا الطائرات المسيرة بالأعوام الأخيرة داعيا الى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.وشهد الروضان والوفد المرافق له عرضا حول المناطق الصناعية التركية والتي تنتشر في مدن تركية عدة منها انقرة و(بورصة) و(قوجة ايلي) و(أضنة).

ومن المقرر ان يجري الروضان الذي وصل الثلاثاء الماضي الى انقرة زيارة للمناطق الصناعية في وقت لاحق من اليوم قبل ان يتوجه الى مدينة اسطنبول لزيارة مطار (صبيحة غوكتشين) والحديقة التكنولوجية.

