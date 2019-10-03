مال وأعمال

«رويترز»: نزلت اسعار الذهب امس مع جني مستثمرين للأرباح بعدما ارتفع المعدن الأصفر بما يصل الى واحد في المئة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مع تحول الاهتمام الى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدروها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة الى 1475.95 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش. وسجلت الأسعار اقل مستوى في نحو شهرين عند 1485.50 دولارا الثلاثاء الماضي بعدما صعدت بما يصل الى واحد في المئة خلال الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 في المئة الى 1481.90 دولارا للأوقية. وقال بنغامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ان اسعار الذهب تأثرت ايجابا ليل الثلاثاء ببيانات القطاع الصناعي، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح هذا الصباح.

