مال وأعمال

«رويترز»: قالت شركات طاقة في اسرائيل ان اسرائيل ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها الى مصر بموجب اتفاق تاريخي.

ووقع شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين اتفاقا العام الماضي لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الى عميل في مصر فيما وصفه مسؤولون اسرائيليون بأنه اهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات انه بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا الى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما. ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب الى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدر مصدر في قطاع الطاقة باسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره الى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل انرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الاسرائيلية وريشيو اويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر واسرامكو وتمار بتروليوم.

