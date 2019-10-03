مال وأعمال

استضافت شركة الخطوط الجوية الكويتية المنتدى الفني للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO» وذلك بمشاركة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، في فندق الجميرا خلال الفترة من 1-2 اكتوبر 2019، حيث سلط المنتدى الضوء من خلال حلقات نقاشية على آخر تطورات التكنولوجيا وتأثيرها على صناعة الطيران، كما ناقش كيفية استخدام تلك التكنولوجيا في دعم شركات الطيران لتعزيز وتحسين امن وسلامة عملياتها وفي نفس الوقت العمل على تطويرها بالشكل الأمثل، كما تطرق المنتدى الى الصيانة الهندسية للطائرات وأحدث ما توصل اليه قطاع النقل الجوي في هذه الصناعة.

وقد افتتح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. كامل العوضي الذي قال في كلمته عبّر خلالها عن سعادته لاحتضان دولة الكويت لهذا المنتدى، وقال: «يسر الخطوط الجوية الكويتية ان تكون هي الجهة المستضيفة للمنتدى الفني للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO»، كما ان هذا المنتدى يعد مختلف عن المنتديات الأخرى وذلك لمشاركة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» في المنتدى، الامر الذي يعطي للمنتدى طابع الاهمية في مناقشة وايجاد الحلول المناسبة والعوائق التي تواجه الجهات المشاركة سواء لشركات الطيران او الجهات العاملة في قطاع النقل الجوي والطيران كما يساعد في ربط وتوطيد العلاقات بين تلك الشركات في تطوير صناعة الطيران التي تعد من اهم الصناعات الحيوية في العالم».

وأضاف العوضي: «ان هذا المنتدى يعتبر بوابة جيدة للمشاركين لبحث سبل تطوير صناعة الطيران وتعزيزها بما يتناسب مع احدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي التجاري، كما نأمل بأن يخرج هذا المنتدى بكل ما يعود بالمنفعة على شركات الطيران بالمنطقة ويلبي تطلعاتهم بخيارات متنوعة وايجابية تعمل على تطوير وتحسين هذا القطاع».

وتابع العوضي: «يسعدنا ان تستضيف الخطوط الجوية الكويتية في نوفمبر 2019 الدورة الـ 52 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل الجوي حيث ان ذلك يعتبر خطوة مضافة على طريق توطيد اواصر تلك العلاقة ينمي اواصر العلاقة بين شركات الطيران العربية وذلك للعمل على تنمية صناعة النقل الجوي العالمية والعربية ولتحقيق المنافع المأمولة.

