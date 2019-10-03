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مال وأعمال

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انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية يدفع النفط للصعود


رويترز»: انتعش النفط بعد ان تراجعت اسعاره على مدى عدة ايام بعد ان اظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية وطغت على اثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ادت لهبوط اسواق الأسهم العالمية.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا او 0.8 في المئة الى 59.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.29 دولارا للبرميل بارتفاع 67 سنتا ما يعادل 1.3 في المئة.
وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر اقرب استحقاق منخفضا عند التسوية يوم الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي اطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الحالي، بعد ان نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة اعوام بسبب توترات التجارة الأميركية الصينية التي تضغط على الصادرات.
وقلص النفط جزءا من الخسائر بعدما اظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء تراجع مخزونات الخام الأميركية بواقع 5.92 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.


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