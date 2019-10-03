الخميس 03 أكتوبر 2019 ,03 صفر 1441
رقم العدد:
3799
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
تحقيقات
رياضة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
تحقيقات
رياضة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. علي محمد فخرو
عمار كاظم
د. هيلة حمد المكيمي
زايد الزيد
أ. د. خليفة بهبهاني
فيحان العازمي
رقية إبراهيم إسماعيل الشيخ
حامد السيف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
مظاهرات العراق تتسع.. وسقوط أول قتيل في الجنوب
السعودية: لا رسائل تهدئة إلى إيران
مدينة ترفيهية جديدة بمساحة 2.6 مليون م2
النهام: حلول عملية لمعالجة الأزمة المرورية
1.5 مليار دينار ديوناً حكومية غير محصلة
ترامب: عزلي «انقلاب على الدين»!
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة