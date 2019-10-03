اقتصاد مصر

وقَّعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع شركة «مياسك» للمدن الذكية والتجارة العامة «الكويتية»، وذلك للتعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، حيث وقع المذكرة رئيس مجلس إدارة شركة «مياسك» عبد المحسن البابطين مع رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي المصرية.

وتستهدف مذكرة التفاهم وضع الشروط والأحكام التي بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من مجالات التعاون المشترك لتصنيع أنظمة (المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، التحول الرقمي والسلامة والأمن، البنية التحتية، التصنيع الذكي)، من خلال قيام الطرفين بالاشتراك في إعداد عرض يلبي متطلبات التكنولوجيا الأمنية والسلامة للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.

فيما يأتي التوقيع مع شركة «مياسك» الكويتية في إطار اتجاه الدولة المصرية إلى التحول للمجتمع الرقمي وإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشري والبنية التحتية، حيث تعتمد هذه المدن على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين حياة المواطنين، كما يأتي التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «مياسك» للمدن الذكية والتجارة العامة عبد المحسن البابطين أن الشركة متخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المدن الذكية والحلول الأمنية المتطورة، مؤكداً على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية نظراً لما يتوافر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، إلى جانب دورها في دعم ورعاية تطوير البنية التحتية وتنمية المدن الذكية بمصر، مشيداً باعتزام الحكومة المصرية إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية والتي تعد خطوة مهمة تفتح بها مصر أبواب ما يعرف بعالم الاقتصاد الذكي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بمفهومها الشامل، لافتاً إلى أن هذه المدن تحتاج إلى بنية تحتية للاتصالات مستقرة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني.

وأشار «البابطين» إلى أن التعاون بين «مياسك» ووزارة الإنتاج الحربي سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بتأمين المدن الذكية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، وبموجب المذكرة التي تم توقيعها سيقوم مسؤولو الجانبين بالاجتماع بشكل دوري لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه المنشودة.

فيما قام مسؤولو شركتي مياسك الكويتية وإيفيدا الأميركية - إحدى الشركات المتعاونة مع مجموعة «البابطين» - بعرض أسلوب التعاون وتعميق التصنيع في مجال (الدوائر التليفزيونية «أنظمة المراقبة بالفيديو»، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، تصنيع الكاميرات، النقل الذكي، عمود الإنارة الذكي) بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، وتم الاتفاق على قيام وفد من شركة إيفيدا الأميركية بزيارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية خلال الأسبوع الحالي لتفقد خطوط الإنتاج بالشركة ووضع آليات التصنيع المشترك بين الجانبين في مجال تدبير كاميرات المراقبة والتأمين.

