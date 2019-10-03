اقتصاد مصر

بحثت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية تعزيز التعاون في صناعة الغاز الطبيعي والبترول مع الجانب الألماني في ضوء علاقات الشراكة الاقتصادية الممتدة بين البلدين ، جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول المصري م. طارق الملا للسفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي.

وبحث اللقاء الموقف الحالي لأنشطة الشركات الألمانية العاملة في مصر بمشروعات الطاقة والبترول والغاز والوقوف على أنشطة الشركات الألمانية خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى استعراض مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. وأكد «الملا» على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ مشروعها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي تجسد بوضوح في زيارة المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ العام الماضي لمصر والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الشأن. وأضاف أنه تم بحث أنشطة الشركات الألمانية العاملة في مصر وخاصة نشاط شركة فينترشال ديا ومشروعاتها بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس التي تم توقيعها مؤخراً مع هيئة البترول بالإضافة إلى مخططات الشركة للعمل في القطاع رقم 10 بمنطقة دمنهور الأرضية والذي فازت به في المزايدة العالمية الأخيرة لشركة إيجاس ، موضحاً أن نجاح القطاع في زيادة إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي فتح شهية الشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر.

وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البترول تتمثل في إعطاء أولوية لاستخدام الغاز في تنمية المناطق العمرانية الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى الاستمرار في تأمين الإمدادات للسوق المحلي وتوجيه كميات من الفائض لمشروعات البتروكيماويات التي تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر.

فيما أكد السفير الألماني بالقاهرة أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مشروعات مشتركة ناجحة للطاقة والغاز حتى أصبحت الشركات الألمانية أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر بقطاع الطاقة، مشيداً بما تشهده مصر من تغيرات إيجابية جذرية منذ تولى الرئيس السيسي ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات كبرى خاصة في مجالات الطاقة والإسكان والبنية الأساسية.

