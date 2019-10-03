اقتصاد مصر

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، بأن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفذ حالياً 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالي 4.5 ملايين نسمة، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالي 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالي 10 في المئة من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً، موضحاً أن إجمالي المشروعات الاستثمارية في مجالات الإسكان والمياه والصرف بتلك المدن حتى الآن 11 مليار جنيه. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا في صعيد مصر.

وأشار الجزار إلى أن مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتي (الفشن الجديدة ملوي الجديدة)، وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بني مزار الجديدة)، وجارٍ حالياً الانتهاء من إعداد المخططات للبدء في تنفيذ المشروعات المختلفة بها.

