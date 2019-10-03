اقتصاد مصر

كشف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، علاء فاروق عن أن المصرف خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع، بمختلف آجالها ودوريات صرف العائد بواقع 0.5 في المئة ، مؤكداً على أن ما أثير عن خفض فائدة شهادات الادخار «البلاتينية» ومدتها 3 سنوات ليس له أساس من الصحة.

وأضاف «فاروق» في تصريح خاص لـ «النهار» أنه تم تخفيض الفائدة على قروض الأفراد قبل أيام بنسبة 1 في المئة، لافتاً إلى أن قروض الشركات مرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري لذا فإنه تم تخفيضه بشكل مرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اليومين الماضين بخفض أسعار الفائدة. وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1 في المئة قبل أيام لتصل إلى 13.25 في المئة و14.25 في المئة على الترتيب. فيما أكد علاء فاروق عن قيام البنك الأهلي بزيادة مصروفات فتح حساب التوفير العادي والجاري، موضحًا أن البنك يقوم بمراجعة تعريفة فتح الحسابات كل فترة، وأن أسعار مصروفات فتح الحسابات والسحب مازالت الأقل سعرًا على مستوى بنوك مصر.

