اقتصاد مصر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير حديث صادر عنه عن ارتفاع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال شهر يوليو الماضي لـ7.1 ملايين طن، مقارنة بمعدل إنتاج خلال شهر يوليو من العام الماضي بلغ 6.6 ملايين طن.

وكشف التقرير انخفاض معدل استهلاك البترول والغاز الطبيعي، حيث بلغ مليون 6.6 ملايين، طن خلال شهر يوليو من العام الحالي، وذلك مقارنة بحجم الاستهلاك من الغاز والبترول خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح انخفاض معدل استيراد البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ 126.7 ألف طن، وذلك مقارنة بمعدل استيراد بلغ 176 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 49.3 ألف طن.وأشار التقرير إلى انخفاض معدل استهلاك البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ 266.4 ألف طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 284.6 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 18.2 ألف طن.

وأضاف التقرير أن معدل إنتاج البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضي، بلغ 148.4ألف طن، مقابل 156.5 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف التقرير عن أن معدل إنتاج مصر من السولار خلال شهر يوليو الماضي، بلغ 571 ألف طن، كما بلغ معدل الإنتاج خلال نفس الشهر من العام الماضي 529 ألف طن كما انخفض معدل استهلاك السولار خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ مليون طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 1.1 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق، وبذلك فإن معدل الانخفاض بلغ 100 ألف طن خلال شهر.

وانخفض معدل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ 4.1 ملايين طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 4.2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقاً للتقرير، كما أن حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية خلال شهر يوليو الماضي بلغ 2.4 مليون طن.

الجدير بالذكر أن قطاع البترول المصري التزم خلال الخمس سنوات الماضية بتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم في تحقيق هدف استراتيجي بتحويل مصر إلى مركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

وتشهد صناعة الغاز الطبيعي تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي حيث بلغ 7.2 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً.

