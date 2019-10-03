اقتصاد مصر

نفت الحكومة المصرية ما تردد حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30 بالمائة على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، لافتة إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية في بيان لها إن كل ما أثير على مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن فرض ضريبة جديدة على السيارات المحلية الصنع وحتى المستوردة مجرد إشاعات مغرضة ولم يصدر أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.

وأهابت المصلحة من جميع الصحافيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الإشاعات واللغط، وحفاظاً على الصالح العام. فيما أكدت وزارة المالية أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة، ولا زيادة أي رسوم جمركية على السيارات ،مشيرة إلى أن هذه الإشاعات الغرض منها ضرب الاقتصاد وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن والحكومة، والتأثير بالسلب على حركة السوق، وهذا ما يطلق عليه حرب الإشاعات. وقالت الوزارة إن المجتمع الضريبي يشهد حالة من الاستقرار، وأن كل الإجراءات الجديدة الهدف منها التيسير على الممولين دون زيادة أي أعباء مالية جديدة عليهم.

