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افتتح المدير التنفيدي لشركة أوساكا للمطاعم والتجهيزات الغذائية طوني لطيف الفرع الجديد لمطعم أوساكا الذي يعتبر أحد أشهر وأبرز المطاعم اليابانية في الكويت، حيث يتواجد الآن بقلب العاصمة النابض في منطقة القبلة العزيزة على قلب كل كويتي. فمنذ انطلاقة مطعم أوساكا من منطقة الشعب البحري، واتخاذه فرعاً آخر في السالمية بالقرب من الجامعة الأمريكية، استطاع أن يعرّف طلبة الجامعة والشباب الكويتي على المطبخ الياباني وأكلاته التقليدية اللذيذة. فجاء بعد ذلك التفكير بافتتاح مطعم أوساكا في الديرة بعد بحث ودراسة مستفيضة من قبل الشركة المالكة لمطاعم أوساكا، استمرت منذ العام 2017 ، حتى وقع اختيار مديرها العام السيد عبد المحسن بوشهري على منطقة القبلة وتحديداً في حي الصالحية بشارع السور وفي برج السورالجديد بالكويت باعتبارها إحدى أهم وأرقى وأقدم المناطق في العاصمة، كما شملت الدراسة أيضاً كيفية إطلاق أوساكا بأسلوب جديد ومتطور في الأطباق اليابانية وتقديم أصناف جديدة ومميزة.

ينقل مطعم أوساكا الجديد في القبلة رواده إلى الأجواء اليابانية حيث يعكس تصميمه الثقافة العصرية والتقاليد اليابانية العريقة، وتضم قائمة الطعام فيه العديد من الأطباق التقليدية المتنوعة والشهية التي تشتهر بها اليابان مع لمسة من الحداثة لترضي جميع الأذواق، فهي تتنوع بين الشوربات والمقبلات والسلطات بأنواعها، كذلك أصناف السوشي والماكي والساشيمي، الهوسو ماكي، والتيماكي أضافة لأصناف التيبانياكي، الياكيتوري، والنودلز والأرز الياباني، ومختلف أطباقهم الشهيرة التي تعتمد على المأكولات البحرية مثل السمك الني الطادج كالسالمون والتونة وسمك الهاماتشي أضافة الى والمحار المروحي. وتستعد شركة أوساكا للمطاعم والتجهيزات الغذائية لافتتاح فرع جديد لمطعم أوساكا الياباني قريباً بالمنطقة العاشرة ليتم بدلك تغطية وتلبية حاجة محبي مذاق المطبخ الياباني في مجمل أنحاء الكويت، ناهيك عن أن مطاعم أوساكا في برج السوريتميز بتقديم الخدمة الخاصة لإيقاف السيارات, غرفة خاصة لل VIP والمناسبات المميزة, سوشي بار مميز مصنوع خصيصا لأوساكا الكويت, جلسة خارجية ممتعة في الأجواء الجميلة. يشعر القائمون على الشركة بالفخر لإضافة مطعم أوساكا المتخصص الجديد في منطقة قبلة إلى مجموعتها الرائعة والمتنوعة من المطاعم مثل زوما كيوأيت ومارينا تاي وويك إند. ويملكون كل الثقة بأن مطعم «أوساكا» سيوفر تجربة فريدة لضيوفه تجسد فن المطبخ الياباني مع أجواء ساحرة.

