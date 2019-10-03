علم ومعرفة

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM»، في الكويت، بوصفها راعية «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، القائمة الطويلة لدورتها الرابعة لعام 2018/ 2019 التي فتحت أبوابها خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي.

وتلقت الجائزة لهذه الدورة 209 مجموعات قصصية من مختلف أقطار الوطن العربي والعالم، حيث مثّلت المشاركات المكتوبة بأقلام نسائية ما نسبته 35% من إجمالى المشاركات التي توزّعت كالتالي: مصر (80)، السعودية (19)، العراق (18)، سورية (14)، المغرب (12)، الأردن (10)، الجزائر (10)، فلسطين (10)، تونس (7)، اليمن (6)، الإمارات (5)، سلطنة عمان (4)، الكويت (4)، ليبيا (2)، وكل من: إيران، السودان، لبنان، فرنسا، أوكرانيا، بلجيكا، أميركا، وكندا، بمجموعة واحدة.

وتشكلت لجنة التحكيم للدورة الرابعة من د.لويس ميجيل، رئيساً، وعضوية كل من د.سعيد الوكيل، ود.عبد الرزاق المصباحي، ود. رامي أبو شهاب، والقاصة باسمة العنزي.

وكانت اللجنة ناقشت واتفقت على معايير فنية أساسية تعمل وفقها، ومن بين تلك المعايير ملامح التجديد في النص القصصي، واتصال ذلك بأسلوب القص والتشويق والإمتاع، وشكل اللغة كحامل للفكرة، فى المفردة والجملة والصياغة، وقدرة القصص على تمثّل اللحظة العربية والإنسانية الراهنة، وانتمائها لعيش وهموم وآمال الإنسان العربي.

وأخيراً، شملت المعايير أيضا التأكيد على وجود رؤية فكرية وراء رسم ملامح الشخصيات القصصية، وتجسيد البعد الإنساني والرسالة المتوخاة في العمل القصصي.

وضمت القائمة التي اختارتها لجنة التحكيم كلا من:

1- «احتراق الرغيف» لوفاء الحربي من السعودية عن دار ميلاد للنشر

2- «الأرض المشتعلة» لسحر ياسين ملص من الأردن عن دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

3- «الساعة الأخيرة» لسفيان رجب من تونس عن دار ميارة للنشر 4- «الطلبية C345» لشيخة حسين حليوي من فلسطين عن منشورات المتوسط

5- «سواد» لسعد هادي من العراق عن دار نينوى

6- «صدفة جارية» لنجوى بن شتوان من ليبيا عن دار رياض الريس

7- «صرخة مونش» لمحمود الرحبي من عُمان عن «الآن ناشرون وموزعون»

8- «قميص تكويه امرأتان» لأحمد الدريني من مصر عن دار الشروق

9- «كذلك» لبرهان المفتي من العراق عن منشورات نصوص في المتنبي

10- «مدن تأكل نفسها» لشريف صالح من مصر عن دار بتانة

من المتوقع أن تعلن إدارة الجائزة، فى جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت عن القائمة القصيرة المكوّنة من خمس مجموعات قصصية في مطلع نوفمبر.

ويعقد احتفال الجائزة بإعلان الفائز في حرم الجامعة في الأسبوع الأول من ديسمبر ويصاحب ذلك فعالية إبداعية وثقافية عربية وعالمية، علماً بأن الفائز بالجائزة يحصل على درع وشهادة الجائزة، و20 ألف دولار أميركي. بينما يحصل كتّاب القائمة القصيرة على درع وشهادة ومبلغ قدره خمسة آلاف دولار أميركي. وعبر رئيس الجائزة الروائي طالب الرفاعي عن سعادته بأن تكون هناك جائزة كويتية متخصصة للقصة القصيرة على مستوى الوطن العربي والعالم، وأنها أصبحت الآن تشكّل إضافة مهمة لمشهد الجوائز العربية. كما أشاد بحرفية جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في رعاية ودعم الجائزة. ووجه الرفاعي الشكر إلى أعضاء المجلس الاستشاري داخل الكويت وخارجها، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. من جانبه أكد د.عبدالرزّاق المصباحي أنّ الجائزة سعت على مدار دوراتها الأربع إلى تأسيسٍ وعيٍ جديدٍ بمفهوم الجوائز الأدبيّة يهتم بتثمين النصّ القصصيّ، في ذاته وخدمة فن القصة العربية القصيرة، وتكريم كتابه المتميزين.

